Efteling: Danse Macabre

Efteling onthult de dirigent van Danse Macabre: dit is Joseph Charlatan

De Efteling onthult op ongeluksdag vrijdag de dertiende een bijzonder onderdeel van de nieuwe attractie Danse Macabre. Bezoekers zullen in de middeleeuwse kapel orkestleider Joseph Charlatan aantreffen. Hij krijgt een rol als dirigent. Daarmee brengt men een eerbetoon aan wijlen Efteling-ontwerper Ton van de Ven.

Hij ontwierp een spookachtige dirigent voor het Spookslot, geopend in 1978 en gesloten in 2022. Dat element is echter nooit gerealiseerd. 46 jaar na dato komt de dirigent er alsnog, maar dan in Spookslot-vervanger Danse Macabre. Een oude schets diende als inspiratie voor hoofdontwerper Jeroen Verheij.

Het uiterlijk komt dan ook grotendeels overeen met het concept dat Van de Ven ooit bedacht: een griezelige geest met een lange baard, in een gewaad met wapperende mouwen met in zijn rechterhand een dirigeerstokje. Er zijn ook verschillen: Charlatan draagt een wit gilet en een jasje.







Animatronic

"Met de melodie van de Danse Macabre als rode draad was het voor mij al snel duidelijk dat de dirigent een prominente rol moest gaan spelen in de nieuwe attractie", zegt Verheij. In een mysterieus filmpje is te zien dat de dirigent wordt uitgevoerd als animatronic. "Al zwevend voor het immense orgel dirigeert hij de Danse Macabre, het griezelige muziekstuk dat jouw koorbank laat dansen."



Looopings maakte in juni 2022 al melding van de komst van de dirigent. Joseph Charlatan komt ook elders in de attractie voor: eerder werd duidelijk dat hij een standbeeld krijgt op het kerkhof in het Huyverwoud, de wachtrij van de attractie. Danse Macabre opent voor publiek tijdens Halloween, op donderdag 31 oktober.