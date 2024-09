Efteling

Efteling komt met theatervoorstelling rond Joris en de Draak

Het verhaal van Joris en de Draak vormt de basis voor een nieuwe theatershow van de Efteling. Het attractiepark ontwikkelt een familiemusical die vanaf december 2025 zal toeren langs theaters in Nederland en België. De productie krijgt de titel 'Efteling vertelt: Joris en de Draak'.

Sinds 2010 ontdekken bezoekers van de Efteling het verhaal van Joris en de Draak al bij de gelijknamige houten raceachtbaan. Volgend jaar komt de vertelling ook tot leven op het podium. In de voorstelling maken toeschouwers kennis met Troupe Efteling, een rondreizend theatergezelschap dat sprookjes vertelt.

Dit keer vertellen ze over een koning die al jaren probeert om af te komen van een draak die zijn koninkrijk terroriseert. Als per toeval zijn dochter Rosalie wordt uitgekozen om aan de draak gevoerd te worden, is de koning ten einde raad. Joris, hopeloos verliefd op prinses Rosalie, schiet te hulp.



Muziek

"Welke moedige burgers durven ten strijde te trekken tegen de draak?", vraagt de Efteling. De musical is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Men doet beroep op twee oudgedienden: Allard Blom schrijft het script, Efteling-huiscomponist René Merkelbach is verantwoordelijk voor de muziek.



Er zijn vooralsnog geen plannen om de Joris en de Draak-musical ook op te voeren in het Efteling Theater. Daar is momenteel de show Caro te zien. Eind dit jaar gaat een andere Efteling-productie door Nederland toeren: Een Nacht in de Efteling, een klucht van Jon van Eerd.