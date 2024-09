Kermis

Piemelknuffels niet welkom op kermis in Zuid-Holland

Bezoekers van de familiekermis in het Zuid-Hollandse Hillegom zullen geen piemelknuffels tegenkomen. De ludieke prijzen zijn in de ban gedaan door burgemeester Arie van Erk. Hij heeft naar aanleiding van klachten besloten om de pluchen piemels op de lijst met verboden prijzen te zetten.

De organisatie en kermisexploitanten snappen daar niets van. Volgens hen reageert het publiek juist heel enthousiast op de rage, die in de zomer van 2023 begon. Het concept is niet aanstootgevend of erotisch bedoeld, benadrukt men. Toch is de Hillegomse burgemeester resoluut: alle piemelknuffels moeten weg.

"Veel mensen namen er vorig jaar aanstoot aan", zegt Van Erk in gesprek met Mediahuis. De grap is eraf, vindt hij. "Ik heb berichten ontvangen van Hillegommers met jonge kinderen die zeiden de kermis te gaan mijden vanwege die dingen." Naast piemelknuffels zijn ook klappertjespistolen, messen en shishapennen verboden.



Bunschoten

Eerder dit jaar werd in Bunschoten al een piemelknuffelverbod ingevoerd. Ook in Neede en Alkmaar ontstond ophef.



Daar vroegen politieke partijen in de gemeenteraad of het mogelijk was om de prijzen in de toekomst te weren, omdat ze niet geschikt zouden zijn voor kleine kinderen. "Vunzigheid", oordeelde de lokale fractie van de BoerBurgerBeweging. "Treurig en onwenselijk", concludeerde de ChristenUnie.