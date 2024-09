Walibi Belgium

Video: hoe ontstaat de splash van waterachtbaan Pulsar in Walibi Belgium?

In een nieuwe YouTube-documentaire wordt achter de schermen gekeken bij Pulsar, de waterachtbaan van Walibi Belgium. Het kanaal Theme Park Science kreeg de kans om unieke beelden te maken bij de spectaculaire attractie, waarin boten met een topsnelheid van zo'n 100 kilometer per uur heen en weer gelanceerd worden.

De rit eindigt met een grote splash in een vijver. Bijzonder daaraan is dat boten die waterbak eerst passeren zónder een splash te genereren. Om dat effect te verwezenlijken, zijn pompen en sluizen nodig. Presentator Danny van der Weel laat in de YouTube-video zien hoe het systeem werkt.

Hij neemt ook een kijkje onder de draaischijf in het station én op de plek waar het achtbaandeel en het splashgedeelte samenkomen. Kleine openingen in de rail zorgen ervoor dat de baan alle bewegingen kan opvangen. Verder komt een onderhoudsmonteur van Walibi aan het woord, die onder meer onthult dat de natste plekken in een boot zich bevinden op de vijfde rij, aan de buitenzijde.



Experiment

Het tweede deel van de video wordt gevuld door Peter Wellens van de Technische Universiteit Delft, gespecialiseerd in maritieme techniek. Hij legt aan de hand van een experiment uit hoe een splash gecreëerd wordt en hoe het mogelijk is om daar invloed op uit te oefenen.