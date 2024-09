PortAventura World

PortAventura vertaalt Spaanse teksten in attractie live via app

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World heeft een oplossing voor bezoekers die de Spaanse taal niet machtig zijn. In de attractie Uncharted: El Enigma de Penitence wordt Spaans gesproken door personages in de voorshows. Met behulp van de officiële PortAventura-app kunnen de teksten live vertaald worden.

Er zijn vertalingen beschikbaar in het Engels, Frans en Catalaans. Zo is het ook voor buitenlandse gasten mogelijk om de verhaallijn te volgen. Verder kan het Spaanse transcript geselecteerd worden, bedoeld voor slechthorende bezoekers. Wie de app opent, krijgt automatisch een melding.

"Terwijl je in Uncharted bent, kun je de videotranscripties in verschillende talen in realtime bekijken", luidt de tekst. Het systeem werkt met behulp van een bluetoothverbinding. Die zorgt ervoor dat de tekst in de app gelijkloopt met de audio van de voorshows. Er zijn zes verschillende wachtruimtes



Sally Dark Rides

Uncharted: El Enigma de Penitence, geopend in 2023, is een overdekte achtbaan met vijf lanceringen. Het gaat om een multi dimension coaster van fabrikant Intamin. De animatronics zijn geleverd door Sally Dark Rides. Men baseerde de attractie op de Uncharted-speelfilm uit 2022, met onder meer Tom Holland.