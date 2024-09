Heide Park Resort

Extreem trage medewerkers zorgen voor frustratie in Duits pretpark: 'Zó intens slecht'

Een Nederlandse vlogger heeft zich groen en geel geërgerd in het Duitse pretpark Heide Park. De reden: personeelsleden werkten zo traag dat de wachttijden bij de attracties in een slakkentempo vooruitgingen. Youtuber Niels Kooyman viel daardoor naar eigen zeggen van de ene teleurstelling in de andere.

Van topdrukte was geen sprake. Toch kregen slome medewerkers het voor elkaar om de wachtrijen flink te laten oplopen. Bij dive coaster Krake werd vermeld dat de wachttijd dertig minuten zou bedragen, maar Kooyman stond uiteindelijk anderhalf uur in de rij. "Vreselijk slecht", concludeert hij.

"Die mensen werken totaal niet door. Er zit totaal geen systeem in. Je staat gewoon negentig minuten te bakken daar op één of andere asfaltplaat. Echt verschrikkelijk." Lanceerachtbaan Desert Race zou volgens de borden een wachttijd hebben van ruim een half uur. Dat werd 55 minuten. "Die operations zijn zó intens slecht. Het personeel is zó langzaam. De helft van de tijd staan ze gewoon stil, doen ze niks. Ik ben er ondertussen wel een beetje klaar mee."



Tien minuten stil

Pas rond 14.00 uur werd Desert Race voorzien van een tweede trein. En zelfs toen stond elke trein vijf tot tien minuten stil in het station, zag de Nederlander. Hij vermoedt dat Heide Park probeert om wachttijden kunstmatig hoog te houden, in de hoop meer voorrangspassen te verkopen. "Want laten we eerlijk zijn: zonder fastpass kan je hier gewoon helemaal niks", aldus Kooyman.



De Nederlander rekende 52 euro per persoon af voor een entreekaartje. Vervolgens zou hij nog zes tientjes per persoon kwijt zijn voor een Express Ticket. "Achterlijk duur", vindt hij. "Die 60 euro hou ik liever in m'n zak. Op deze manier is er echt geen lol aan. Dit slaat echt helemaal nergens op."



Echt bizar

Ook in het geval van suspended coaster Toxic Garden bleek de wachttijd in de praktijk een stuk langer te zijn dan vooraf was aangegeven. Kooyman twijfelt zelfs even om 's middags al naar huis te gaan. "Want ik vind het echt bizar." Uiteindelijk houdt de youtuber het vol tot sluitingstijd en lukt het hem met moeite om alle rollercoasters te doen. "Met de nodige frustratie."