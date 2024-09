Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: verschillende toevoegingen in Oostenrijks themagebied Europa-Park

Europa-Park heeft het vernieuwde Oostenrijkse themadeel de afgelopen maanden afgewerkt. Eind april werd de Zauberschlucht der Diamanten geopend voor publiek, maar toen waren nog niet alle onderdelen gereed. Inmiddels is het wandelgebied compleet, inclusief verschillende nieuwe toevoegingen.

De Zauberschlucht der Diamanten is het gedeelte met waterbaan Tiroler Wildwasserbahn en powered coaster Alpenexpress Enzian, dat opnieuw opgebouwd is na een grote brand. Bezoekers kunnen het gebied ook verkennen via de Yomi Abenteuer Trail, een avonturenparcours met bruggen, glijbanen en interactieve elementen.

Onderweg komen ze de Yomis tegen, een kleurrijk trollenvolkje. In de loop der maanden heeft Europa-Park steeds meer Yomis verwelkomd. Zo zien we Yomis vluchten voor een roofvogel, spelen met dynamiet, bergen beklimmen en een boomstambootje bouwen - inclusief handleiding in Ikea-stijl. Verder hebben onder meer berggeitjes een plek gekregen.