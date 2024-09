Parc Astérix Paris

Nederlandse vrouw klimt over hek heen in Parc Astérix: 'Klaar met die lange rijen'

Een Nederlandse vrouw heeft een manier gevonden om een wachtrij over te slaan in Parc Astérix. Tijdens een bezoek aan het Franse pretpark klom Priscilla Greven over een hek heen, om vervolgens in een leeg bootje van een waterbaan te stappen. Zo kon ze de rest van het parcours meevaren.

Dat is te zien in een video op het TikTok-account Crazy Mother/Grandma, die inmiddels bijna 90.000 keer bekeken is. "Parc Astérix in Frankrijk, klaar met die lange rijen", luidt het bijschrift. "Zo kan het toch ook", verschijnt in beeld. "Werd raar aangekeken toen ik aankwam bij het personeel."

Uit de reacties op TikTok blijkt dat veel mensen wel kunnen lachen om de ongemanierde actie. Het voorval vond plaats bij Hydrolix in parkdeel Bienvenue chez les Gaulois. Dat is een waterbaan uit 2014, bedoeld voor kinderen met een lengte vanaf 80 centimeter. Er staat doorgaans geen wachtrij.