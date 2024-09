Phantasialand

Foto's: Phantasialand-attractie Talocan verdwijnt achter schuttingen

Phantasialand heeft de attractie Talocan afgeschermd voor publiek. Op de plek waar bezoekers normaal gesproken een blik kunnen werpen op de thrillride werd een grote houten schutting neergezet. De suspended top spin is al sinds juni buiten gebruik vanwege een technisch defect.

Sinds 5 juni staat de attractie stil. Op videobeelden was te zien hoe de constructie van Talocan vervaarlijk heen en weer zwalkt. Er vinden al weken werkzaamheden plaats. Daarvoor is een steigerconstructie opgetuigd. Recentelijk verscheen ook een witte partytent boven de gondel, zodat er droog geklust kan worden.

Phantasialand weet nog niet wanneer Talocan weer in gebruik genomen kan worden. De officiële website maakt alleen melding van "onderhoudswerkzaamheden". Het neerzetten van de schutting suggereert dat een heropening nog wel even op zich laat wachten. Talocan werd in 2007 gefabriceerd door Huss Park Attractions uit Duitsland.