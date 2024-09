Plopsa Group

Studio 100 was al langer ontevreden over ontslagen Plopsa-baas, schrijft Vlaamse krant

Het ontslag van Plopsa-baas Steve Van den Kerkhof kwam vorig jaar niet volledig uit de lucht vallen. Dat meldt de Vlaamse krant HLN. Volgens het dagblad was Studio 100 al langer ontevreden over de directeur, omdat hij beslissingen nam waar het moederbedrijf het niet mee eens was. Uiteindelijk is Van den Kerkhof ontslagen naar aanleiding van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Afgelopen week werd duidelijk dat justitie een onderzoek naar de zaak geseponeerd heeft omdat er geen bewijs gevonden kon worden van strafbare feiten. Van den Kerkhof reageerde opgelucht. "Ik ben zeer verheugd dat mijn naam gezuiverd wordt", zei hij. Uit een reconstructie van HLN blijkt dat het al geruime tijd niet boterde tussen de Plopsa-topman en Studio 100-eigenaren Gert Verhulst en Hans Bourlon.

De krant sprak in drie maanden tijd met 28 mensen die voor Plopsa gewerkt hebben of er nog aan de slag zijn. Ze willen anoniem blijven, maar hun namen zijn wel bekend bij de redactie. Uit de verhalen blijkt dat Van den Kerkhof inderdaad zeer veel van zijn personeel vroeg en weinig aandacht had voor de menselijke kant, maar anekdotes over onder andere agressie worden ontkend.



Frustratie over bemoeienis

Volgens verschillende bronnen was er meer aan de hand. Plopsa en Studio 100 dreven in de loop der jaren steeds verder uit elkaar, weet HLN. Bij Plopsa heerste frustratie over de bemoeienis vanuit het hoofdkantoor, terwijl het Studio 100-management het gevoel had niet meer welkom te zijn in Plopsaland.



Van den Kerkhof koos steeds vaker voor attracties en entertainment rond merken van externe partijen, zoals Peppa Pig, PAW Patrol en de Ketnet-serie #LikeMe. Zij namen de plekken in van Studio 100-figuren als Piet Piraat, Maya de Bij en Wickie de Viking, die volgens Plopsa steeds minder populair werden. Studio 100 was daar woest over, weten ingewijden.



Hele plein vol

"Je zag het effect heel goed", zegt een werknemer. "Als we een concert organiseerden van Gamekeepers stond er amper een rijtje van honderd man. Als #LikeMe kwam optreden, stond het hele plein vol." Ook over de overname van het overdekte pretpark Comics Station Antwerp - tegenwoordig Plopsa Station - lag Van den Kerkhof in de clinch met Verhulst en Bourlon.



Verder zorgden prijsverhogingen bij Plopsa voor ergernissen. Bourlon klaagde over te hoge tarieven voor horeca en entree, maar de Plopsa-directeur hield zijn poot stijf. Bovendien had Van den Kerkhof in zijn contract opgenomen dat hij een percentage van de Plopsa-winst zou ontvangen, zonder een limiet. Zo kon hij miljoenen binnenslepen.



Foute beslissingen

Daarnaast was er een discussie over het bedrag dat Plopsa moest afstaan aan Studio 100, naar verluidt om daar verliezen te compenseren. Van den Kerkhof zou steeds zo min mogelijk geld willen afgeven, omdat er volgens hem foute beslissingen werden genomen bij het moederbedrijf. Die houding zorgde dan weer voor woede bij Bourlon.



In februari vorig jaar barstte de bom, toen de berichten over grensoverschrijdend gedrag de pers bereikten. Studio 100 was absoluut niet blij met het breed uitgemeten schandaal rond Van den Kerkhof, maar zo ontstond wel een kans om hem na alle onderlinge irritaties op straat te zetten. Eerder was dat lastig, omdat de Plopsa-directeur twee decennia lang garant stond voor financiële successen. Studio 100 heeft daar altijd veel van geprofiteerd.



Logo

Sinds het vertrek van Van den Kerkhof heeft Studio 100 het volledig voor het zeggen in de Plopsa-parken. Er werden nieuwe directieleden aangesteld, die direct worden aangestuurd door Verhulst en Bourlon. Boven de ingang van Plopsaland De Panne prijkt nu het Studio 100-logo. Seizoen 2024 werd omgedoopt tot Studio 100 Festival. Het Plopsa Theater heet sinds kort Studio 100 Theater. Themaweekenden rond Peppa Pig en PAW Patrol staan niet meer op de kalender.