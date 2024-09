Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: achtbaantrein op grote hoogte vastgelopen bij Blue Fire in Europa-Park

Een volle trein van lanceerachtbaan Blue Fire in Europa-Park is vastgelopen op een merkwaardige plek. Rond 12.50 uur kwam de coastertrein met twintig passagiers tot stilstand op het hoogste punt van de baan: de eerste bocht na de lancering, op 38 meter hoogte. Dat element bevindt zich vóór een grote looping.

Een ongebruikelijke locatie: het is zeer uitzonderlijk dat het voertuig precies op dit punt in balans staat. Als de trein net iets meer of minder snelheid had, dan zou de zwaartekracht zijn werk doen. Het gebied rond de attractie werd afgesloten voor publiek, zodat personeelsleden en hulpdiensten ongestoord hun werk konden doen.

Medewerkers van Europa-Park haalden vrij snel een hoogwerker tevoorschijn, waarmee met de onfortuinlijke inzittenden gecommuniceerd kon worden. Een evacuatie op grote hoogte bleek uiteindelijk niet nodig: de trein werd omstreeks 13.35 uur achterwaarts in beweging gebracht, richting het lanceergedeelte. Dat gebeurde onder applaus van toeschouwers.



Windstoten

Het probleem werd veroorzaakt door hevige windstoten. Op informatieschermen waarschuwde het Duitse pretpark bezoekers al voor stormachtig weer. "Vanwege de huidige weersomstandigheden en de harde wind zijn sommige attracties momenteel gesloten", viel er te lezen.







Een woordvoerder benadrukt dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. Hij spreekt over een "uiterst zeldzaam geval". "Dankzij de uitgebreide veiligheidsmaatregelen van Europa-Park werden de passagiers onmiddellijk opgevangen en werd de trein met behulp van een kraan veilig teruggebracht naar het station", legt de voorlichter uit. Alle betrokkenen zijn direct na het incident "professioneel opgevangen". Iedereen bleef ongedeerd.



China

Blue Fire werd in 2009 gebouwd door Mack Rides, de huisleverancier van Europa-Park. Normaal gesproken worden treinen in 2,5 seconden gelanceerd van 0 tot 100 kilometer per uur. Tussen 2014 en 2022 openden kopieën op verschillende plekken in de wereld, namelijk in Rusland, Zuid-Korea, Dubai en China.