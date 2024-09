Attractiepark Toverland

Toverland introduceert nieuwe pinset voor Halloween Nights: keycord met elf verschillende pins

In Toverland zijn komende maand elf nieuwe pins verkrijgbaar. Ter gelegenheid van de Halloween Nights introduceert het Limburgse attractiepark op zaterdag 5 oktober een pinset die in het teken staat van de spookhuizen en scare zones. De belevingen worden vertegenwoordigd door tien verschillende schedels.

Oplettende bezoekers zullen er Cirque, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights, DesTroy, Fiesta de los Muertos, Now You're Mine, Maison de la Magie, The Witches Forest, Trapped en The Dollhouse in herkennen. De elfde pin is vormgegeven als een sierlijk goudkleurig plaquette met het jaartal en de logo's van Toverland en het evenement.

De nieuwe souvenirs worden niet los verkocht: Toverland biedt alleen de complete set aan, inclusief keycord. Er moet 62,50 euro voor neergeteld worden, omgerekend 5,70 euro per pin. Abonnementhouders krijgen 5 procent korting. Wie interesse heeft, kan terecht in de winkels Mundo Magica en Halloween Shop.



Fear the Woods

In 2023 verschenen de logo's van alle halloween-ervaringen al in pinvorm. Die konden toen wel los aangeschaft worden. Destijds telde Toverland nog elf griezelbelevingen: dit jaar is besloten om afscheid te nemen van het spookhuis Fear the Woods.