Efteling

Foto's: zo groot is een nieuw Efteling-miniatuur van Baron 1898

De Efteling brengt deze maand een bijzonder model uit: een miniatuur van achtbaan Baron 1898. Nadat begin dit jaar al een productfoto van het verzamelobject naar buiten kwam, staat de mini-Baron nu in de etalage van Efteling-winkel In den Ouden Marskramer. Efteling-fans kunnen het model voor het eerst in volle glorie aanschouwen.

De Efteling brengt dit jaar veertien nieuwe miniaturen uit in samenwerking met de firma Luville, bedoeld voor kerstdorpen. Het Baron-model is het meest opzienbarend. "Het absolute spektakelstuk van 2024", zegt men erover.

Van een miniatuur is bijna geen sprake meer, aldus de Efteling. "De afmetingen zijn 56 bij 22 bij 23 centimeter. Het omvat niet alleen de lifthill en de eerste drop, maar ook de gebouwen er omheen." Er is verlichting in verwerkt.



Korting

Bij de aankondiging werd een prijs van 219 euro genoemd. Die is inmiddels gestegen naar 300 euro - en daar blijft het wellicht niet bij. "In verband met de sterk stijgende prijzen, zijn de genoemde prijzen onder voorbehoud", aldus de Efteling. Abonnementhouders met een Plus- of Premium-pas krijgen korting.



Naast Baron 1898 verschijnen er nieuwe miniaturen van onder meer de Raveleijn-poort, Pardoes, Pardijn, Joris op de Draak, De Heks van Vliegensvlug, de wegwijzer van Roodkapje, De Kleine Zeemeermin, Herberg de Ersteling, Opa Gijs, Djinn uit Fata Morgana en De Stenen Kip.