Walibi Holland

Walibi Holland vraagt 20 euro voor één keer voordringen bij één attractie

Fast Lane, het voordringsysteem van Walibi Holland, is dit najaar duurder dan ooit. Bezoekers zijn op drukke momenten in de halloweenperiode maar liefst 20 euro per persoon kwijt om bij één attractie eenmalig de wachtrij over te slaan. Het gaat om de zogeheten Single Shots: losse tickets per attractie.

Eerder werd al bekend dat een onbeperkte Fast Lane, de Gold-variant, tijdens de Halloween Fright Nights maximaal 220 euro kost, bovenop de entreeprijs. De prijs van een Single Shot bedroeg vorig jaar nog maximaal 17 euro. In 2024 gooide Walibi daar weer een paar euro bovenop.

De tarieven zijn afhankelijk van de drukte: als de wachttijden oplopen, gaan ook de prijzen omhoog. Op piekmomenten kost een ritje in Untamed of Lost Gravity zonder te wachten 20 euro. Voor Goliath en Xpress: Platform 13 vraagt men dan 17 euro per persoon, terwijl Speed of Sound en Space Shot voor 15 euro te reserveren zijn.



Uitverkocht

Walibi Holland is deze week op vrijdag, zaterdag en zondag volledig uitverkocht, met zo'n 20.000 bezoekers per dag. Dat resulteert uiteraard in lange wachtrijen. Gisteren bedroeg de maximale wachttijd bijvoorbeeld 110 minuten. Sommige attracties, waaronder hangende achtbaan Condor, blijven dicht.