Disneyland Paris

Video: nostalgisch spektakel bij evenement voor abonnees Disneyland Paris

Duizenden abonnementhouders van Disneyland Paris hebben vrijdagavond een nostalgische feestavond bijgewoond. Onder de noemer Back in Time Night: The 2000s kregen abonnees na sluitingstijd verschillende exclusieve en eenmalige acts voorgeschoteld, waaronder een vuurwerkspektakel met een nostalgisch tintje.

Daarvoor werd de soundtrack gebruikt van de verdwenen avondvoorstelling IllumiNations: Reflections of Earth uit het Amerikaanse Disney-park Epcot in Walt Disney Word. Na de muzikale vuurwerkshow volgde Fantastic Medley: een dansact op melodieën van parades en shows uit de jaren nul.

Voorbeelden zijn All Around the World uit Disney's ImagiNations Parade en Just Like We Dreamed It, het themalied van het vijftienjarig bestaan van het Disney-resort. Bij Star Tours in Discoveryland werd meermaals een dansact opgevoerd rond High School Musical, afgewisseld met muziek uit Disney Channel-series.



Phineas and Ferb

Daarnaast was gezorgd voor een groot aantal meet-and-greets met bijzondere Disney-figuren. Bezoekers konden personages tegen het lijf lopen uit onder meer The Emperor's New Groove, Phineas and Ferb, Darkwing Duck, DuckTales, Meet the Robinsons, Atlantis: The Lost Empire, The Incredibles, Brother Bear en Tarzan.



Ook Up, The Princess and the Frog, The Jungle Book, Monsters, Inc. en Ratatouille werden vertegenwoordigd. Als klap op de vuurpijl was Central Plaza 's nachts het toneel van de 2000's Party Megamix: een grote openluchtdisco met Disney-vrienden en een diskjockey onder de kasteelpoort.



Attracties

Tickets werden verkocht voor 59 euro per persoon. Het evenement duurde tot 02.30 uur. Bijna alle grote attracties bleven geopend, waardoor het mogelijk was om diep in de nacht een ritje te maken in bijvoorbeeld Hyperspace Mountain, Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean of Phantom Manor - zonder wachttijd.