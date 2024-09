Nieuws

Dierenbescherming richt pijlen op roofvogelshows: 'Het zijn geen clowntjes'

De Nederlandse Dierenbescherming wil dat het afgelopen is met roofvogelshows in dierentuinen. Verschillende dierenparken laten roofvogels en uilen momenteel nog kunstjes doen tijdens presentaties voor publiek: Safaripark Beekse Bergen, Vogelpark Avifauna en Dierenpark Hoenderdaell. "Hoe je het ook wendt of keert, roofvogels kunnen in gevangenschap geen natuurlijk gedrag uitoefenen", meldt de Dierenbescherming.

Dieren die meedoen in een show hebben geen keuzevrijheid, claimt men. "Of het nu gaat om vliegen, jagen op prooien, of in het uitkiezen van een partner." De dierenwelzijnsorganisatie benadrukt dat verzorgers wel veel liefde voor de dieren hebben en goed hun best doen. "Maar dat is geen garantie voor dierenwelzijn."

Shows hebben niets te maken met het werkelijke leven van roofvogels, claimt de grootste Nederlandse niet-gouvernementele organisatie op dierenwelzijnsgebied. Vaak worden ze gehouden onder het mom van educatie. "Zonder die toevoeging zit je eigenlijk naar een circusshow te kijken. Maar veel demonstraties voldoen hier niet aan of doen onjuiste beweringen."



Blijdorp

De Dierenbescherming ziet ook een tegenstrijdigheid. "Je toont bijvoorbeeld een steenarend, die in het wild bij het zien van mensen gelijk weg zou vluchten." Blijdorp, Archeon en Texel Zoo zijn de afgelopen jaren al gestopt met het geven van roofvogelshows. De vogeldemonstraties in Beekse Bergen, Avifauna en Hoenderdaell zouden ook snel verleden tijd moeten zijn, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming in gesprek met Looopings.



Hetzelfde geldt voor shows op locaties als braderieën, kastelen en roofvogelcentra. "Ik snap de aantrekkingskracht die deze dieren hebben", aldus de voorlichter. "Het is een wonderlijke en makkelijke manier om ze van dichtbij te zien. Maar het zijn geen clowntjes." De dieren worden hongerig gehouden om ze trucjes te laten doen, weet de zegsman.



Tamelijk bizar

"De rest van de dag zitten ze te wachten of mogen mensen lekker met ze op de foto. Een schemer- en nachtdier zoals een kerkuil in de brandende zon zijn kunstjes laten uitvoeren, is tamelijk bizar." Vogels worden gedegradeerd tot showdieren die een kunstje doen, luidt de conclusie.



De oplossing volgens de Dierenbescherming: een zogeheten positieflijst voor vogels, in de hoop dat vogelsoorten die ongeschikt zijn om te houden niet meer gefokt, commercieel verhandeld en geëxploiteerd kunnen worden. "Met wilde vogelpopulaties gaat het steeds beter. Het is veel leuker om deze dieren te bekijken waar ze horen: in het wild."