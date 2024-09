Walibi Holland

Walibi Holland gaat proberen om Lost Gravity 's winters te openen

Walibi Holland wil dat bezoekers voortaan ook 's winters een ritje kunnen maken in de achtbaan Lost Gravity. Het is de bedoeling om de rollercoaster toe te voegen aan het attractieaanbod van winter-evenement Bright Nights, dat komende winter terugkeert.

De Bright Nights staan eind dit jaar voor de derde keer op de kalender. Tot nu toe was parkdeel Zero Zone, waar Lost Gravity staat, 's winters niet toegankelijk. Intern worden stappen gezet om ervoor te zorgen dat de coaster in december en januari wél operationeel is, melden ingewijden aan Looopings.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat Lost Gravity normaal gesproken stilvalt als het erg koud is. Aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de attractie weerbestendig wordt. Een woordvoerder van Walibi Holland heeft afgelopen week niet gereageerd op een verzoek om commentaar.



Cooldown

Vorig jaar waren naast Lost Gravity ook frisbee The Tomahawk, treintje Walibi Express, kinderachtbaan Drako, enterprise G-Force, waterbaan Crazy River, watergevecht Splash Battle en waterspeelplaats Cooldown dicht in de wintermaanden. Wel ging wildwaterbaan El Rio Grande voor het eerst open.



Lost Gravity is een achtbaan van het type bigdipper, gebouwd door fabrikant Mack Rides en geopend in 2016. De coaster is 32 meter hoog en 680 meter lang. Treinen - met twee rijen van elk vier zitplaatsen - gaan twee keer over de kop. De topsnelheid bedraagt 87 kilometer per uur.



Elf dagen

Vooralsnog staan er voor de aankomende editie elf Bright Nights-dagen op de planning: zondag 22 en maandag 23 december, donderdag 26 tot en met maandag 30 december en van donderdag 2 tot en met zondag 5 januari. Vorige keer waren dat er dertien.