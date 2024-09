Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: bezoekers Slagharen geteisterd door bizarre vliegenplaag

In het vakantiepark van Slagharen heeft een extreme vliegenplaag voor veel overlast gezorgd. Een gezin dat in het Overijsselse pretparkresort overnachtte, trof onlangs vele honderden vliegen aan in een huisje. Dat is te zien in enkele surrealistische video's die op Facebook verschenen.

Het plafond, de muren en de kasten zit vol met vliegen. In één van de filmpjes is te horen hoe een bewoner een poging doet om zo veel mogelijk van de insecten te elimineren. "Dood, dood, dood!", gilt iemand met een vliegenmepper. "Is echt niet normaal", klinkt het ook.

Verder worden twee vliegenstrips in beeld gebracht, opgehangen aan het plafond. Ze zitten onder de beestjes. "Die hangt er vijf minuten", zegt de filmer. De beelden werden door Truus Deekens gedeeld in de Facebook-groep Attractie Slagharen Vroeger en Nu. "Zo erg", schrijft ze erbij.



Gloednieuwe accommodatie

De plaag deed zich voor in een huisje van het type Rancho Grande: één van de meest luxe en duurste vakantiewoningen in het park. Het betreft bovendien een gloednieuwe accommodatie, die pas dit jaar openging. Slagharen noemt het "jouw ideale toevluchtsoord voor een onvergetelijke wildwest-ervaring".



"Onze accommodatie is niet alleen zeer ruim, maar ook uiterst comfortabel", staat op de officiële website. "De ruime woonkamer is het hart van de woning en daarmee ideaal voor ontspannen avonden." Van ontspannen avonden zal omringd door ontelbaar veel vliegen weinig terechtkomen.



Lijk verstopt

Een hoop Slagharen-fans zijn verbaasd over de video's, blijkt uit de Facebook-reacties. "Jeetje, dit zijn die nieuwe prijzige huisjes", concludeert Marieke Nijhof. "Ligt er niet stiekem ergens een lijk verstopt?", vraagt Alies Dijks zich af. Chantal Troost: "Ongelofelijk, dit is wel héél erg!" Nicolaas Dumoulin blijft optimistisch. "Gelukkig zijn het vliegen in plaats van wespen." Spencer de Haas vraagt zich af waarom er überhaupt nog mensen een Slagharen-vakantie boeken. "Voor dat geld is er zat te vinden wat vele malen leuker is."



Gisteren kwam Slagharen ook al in het nieuws naar aanleiding van een onhygiënisch huisje. Toen klaagde iemand over het aantreffen van zeer smerig keukengerei en een gebruikte condoom.