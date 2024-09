Plopsa Group

Geen bewijs voor grensoverschrijdend gedrag bij Plopsa: 'Naam gezuiverd'

Steve Van den Kerkhof heeft zich als algemeen directeur van de Plopsa Group niet schuldig gemaakt aan misdrijven op de werkvloer. Dat concludeert het Belgische Openbaar Ministerie na een uitgebreid onderzoek. Studio 100 zette Van den Kerkhof in maart vorig jaar op straat na verhalen over grensoverschrijdend gedrag.

De toenmalige Plopsa-baas werd onder meer beschuldigd van pesterijen en scheldpartijen. Hij zou zich agressief opgesteld hebben tegenover zijn personeel, waarbij collega's vernederd werden. Het arbeidsauditoraat startte een onderzoek, maar de zaak wordt geseponeerd.

"Het strafonderzoek heeft uitgewezen dat er geen strafbare feiten gepleegd zijn binnen Plopsaland of door de gewezen CEO", meldt justitie in een persbericht. "Om te kunnen spreken van strafbare feiten moeten alle voorwaarden van het misdrijf bewezen zijn." Dat was hier niet het geval.



WhatsApp

De politie verhoorde twintig werknemers die rechtstreeks met Van den Kerkhof contact hadden. Op dat moment was de directeur al ontslagen. Ook werd mail- en WhatsApp-verkeer tussen medewerkers en de directie ingezien en kwam er een inspectie ter plaatse. De ernstige verhalen uit de media werden tegengesproken.



Daarop heeft de openbaar aanklager besloten om geen verdere stappen te ondernemen. "Ik ben zeer verheugd dat mijn naam gezuiverd wordt en er geen enkel misdrijf lastens mij in kader van toxisch leiderschap of enig grensoverschrijdend gedrag wordt weerhouden", reageert Van den Kerkhof in een verklaring.



Professionale uitdagingen

"Ik sluit deze negatieve berichtgeving en lasterlijke framing betreffende mijn persoon en mijn professionaliteit dan ook af en focus mij op de aangename professionele uitdagingen die ondertussen op mijn pad zijn gekomen. Ik dank het arbeidsauditoraat voor het onafhankelijk onderzoek. Dank ook aan iedereen die mij is blijven steunen."



Plopsa's moederbedrijf Studio 100, dat een eigen onderzoek liet doen, staat nog steeds achter de beslissing om de directeur weg te sturen. Hij werd een jaar geleden vervangen door Carl Lenaerts. Na zijn afscheid bij Plopsa was Van den Kerkhof nog een tijdje werkzaam voor de Nederlandse pretparkgroep Momentum Leisure. Daar is hij onlangs ook vertrokken.