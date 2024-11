The Horror Zone

Buitenaardse taferelen bij Brabants horrorspektakel The Horror Zone

Het Brabantse griezelevenement The Horror Zone staat dit jaar in het teken van buitenaardse wezens. Op zes avonden tussen 8 en 23 november vindt in het Brabantse dorpje Bosschenhoofd een horrorspektakel plaats met meerdere spookhuizen en een walkthrough. Er doen meer dan honderd vrijwilligers aan mee.

Het verhaal achter de haunted houses hangt dit jaar samen met een buitenaardse invasie, onder de noemer Huckabay: Area 73. Op het dorpsplein Tumbleweed Square gaat het luchtalarm af. In Crashsite 73 krijgen aanwezigen de opdracht om DNA van aliens veilig naar een laboratorium te brengen. Fort Texas Sunshine draait om een interactief lasergevecht met uitgebroken buitenaardse wezens.

Bij Madame Julie's Hippie Hideout kunnen bezoekers zich aansluiten bij een merkwaardige sekte. Wie McFerguson Meat Factory Takeover binnenstapt, ontdekt waarom wetenschappers een vleesfabriek hebben overgenomen. Tot slot is er het barretje The Golden Lady.



Backstagetour

The Horror Zone gaat open op vrijdagen en zaterdagen, steeds van 19.00 tot 23.00 uur. Tickets, inclusief eenmalige toegang tot de attracties, kosten online 27,95 euro. Aan de kassa betalen bezoekers 32,95 euro. Er zijn ook vip-kaarten van 74,95 euro per persoon, inclusief een backstagetour, twee drankjes, een snack en versnelde toegang tot de spookhuizen.



Wie benieuwd is naar de opzet van het evenement kan op YouTube een ruim vijftig minuten durende documentaire bekijken. Daarin krijgen kijkers een blik achter de schermen bij de editie van vorig jaar. Medewerkers laten onder meer zien hoe de thema's tot stand komen, hoe de spookhuizen gebouwd worden en hoe de acteurs training krijgen.