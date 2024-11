Efteling

Podcast: Efteling-directeur Fons Jurgens beantwoordt tientallen vragen van Efteling-fans

Efteling-directeur Fons Jurgens heeft de tijd genomen om prangende vragen van Efteling-fans te beantwoorden. Lezers van Looopings kregen de afgelopen weken de kans om een vraag in te sturen voor de algemeen directeur van het grootste attractiepark in de Benelux. Uit meer dan zevenhonderd mails werden de 25 meest interessante vragen geselecteerd.

Dat resulteerde in een podcast van een uur, waarin Jurgens verschillende hete hangijzers behandelt. Zo gaat hij in op de toekomst van paardenshow Raveleijn, het verdwijnen van bosgebied in het park, de uitbreidingsmogelijkheden van het Sprookjesbos én de komst van een grote nieuwe attractie aan de oostzijde van het park.

Voor dat gebied worden op dit moment plannen gemaakt, maar vanwege de stikstofproblematiek is het nog maar de vraag in hoeverre ze gerealiseerd kunnen worden. Verder gaat de directeur in op de hoogte van de entreeprijs, het introduceren van virtuele wachtrijen, het verdwijnen van het Negen Pleinen Festijn en een langverwachte nieuwe natuurvergunning.



Fata Morgana

De afgelopen dagen verschenen op Looopings al nieuwsberichten naar aanleiding van Jurgens' uitspraken over Fata Morgana, het Volk van Laaf, de Bob, Danse Macabre, Fabula en Halloween. In de podcast vertelt de directeur ook over de mogelijkheden voor een tweede Efteling in het buitenland en het uitbrengen van een boek met materiaal van Efteling-ontwerpers.



Andere vragen waar Jurgens zich aan waagt: hoe zit het met het inhuren van een extern architectenbureau voor de vakantieparken en hotels? Waarom was het Efteling Midsummer Festival een flop? En gaat het Waterorgel ooit nog open? De Looopings Podcast is gratis te beluisteren via alle reguliere podcast-apps.