Walibi Belgium

Walibi Belgium kondigt twee nieuwe spookhuizen aan: Silence en Fear Factory

De twee nieuwe spookhuizen van Walibi Belgium heten Silence en Fear Factory. Het Belgische pretpark introduceert dit jaar het halloweenconcept Ibilaw, dat draait om het onheilspellende hoofdpersonage Bill. Daarbij horen meerdere nieuwe belevingen. Ook de scare zone Hillsboro is nieuw.

Silence speelt zich af in een oude school, die volgens de legende gesloten werd na een reeks raadselachtige verdwijningen. Een bezoek aan Fear Factory leidt naar een andere dimensie waar vreugde en gelach niet meer bestaan. Tickets kosten in beide gevallen 7 tot 8 euro per persoon.

Verder zijn er opnieuw de spookhuizen Mine Blast (gratis) en The Curse of Amun (6 tot 7 euro). De scare zones Mandu, Gaz Leak, Doomed Ruins en Psycho Circus gaan wederom open. Het laatstgenoemde clownsgebied wordt dit jaar Psycho Circus XXXXL genoemd: de zone is groter dan ooit.



Hoofdkwartier

In scare zone Hillsboro hangt Bill rond. Hij is "bereid om je te vangen en mee te sleuren naar zijn hoofdkwartier", aldus Walibi. "Er gaan geruchten over gruwelijke ervaringen en taferelen van een onuitsprekelijk bloedbad." In het Tiki-Theater wordt de nieuwe show Behind opgevoerd.



Ibilaw vindt plaats op achttien dagen tussen zaterdag 12 oktober en zondag 3 november. Op negen dagen - zaterdag 19 oktober en van zaterdag 26 oktober tot en met zaterdag 2 november - is het park ook 's avonds geopend, tot 22.00 uur. Dan is vooraf reserveren verplicht voor abonnementhouders en personen met een ticket zonder datum.



Korting

De vip-pas Speedy Haunted, om de wachtrijen bij Silence, Fear Factory, Mine Blast en The Curse of Amun eenmalig over te slaan, kost 40 euro. Daarmee ontvangen bezoekers ook 10 procent korting in winkels en restaurants.