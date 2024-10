Disneyland Paris

Vip-plekken bij vuurwerk Disneyland Paris worden ruim 50 procent duurder

Disneyland Paris verhoogt de prijzen van vip-plekken bij vuurwerkshow Disney Illuminations. Sinds afgelopen voorjaar is het mogelijk om tegen betaling een plaats te reserveren voor het dagelijkse avondspektakel. Dat kostte in eerste instantie 19 euro per persoon, bovenop de entreeprijs.

In het najaar gaan de tarieven flink omhoog. Zo betalen bezoekers eind oktober, in de herfstvakantie, plotseling 52 procent meer. Toegang tot de gereserveerde zone kost dan 29 euro per persoon. Het gaat om maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 oktober.

Vanaf vrijdag 1 november zakt de prijs weer licht naar 24 euro per persoon. Dat is alsnog meer dan 25 procent duurder dan het huidige tarief van 19 euro. Ondanks het prijskaartje is de service opvallend populair: de vip-plekken zijn zeer regelmatig volledig uitverkocht.



Abonnementen

Wie er gebruik van maakt, is volgens Disney "zeker van een goed zicht". In het verleden was het bekijken van de avondshows vanuit een speciaal vak inbegrepen bij de duurste abonnementsvorm van Disneyland Paris. Dat voordeeltje verdween bij de introductie van de huidige abonnementen in de zomer van 2023.