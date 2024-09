TusenFryd

Inspectie: pretpark in Noorwegen voldoet niet aan veiligheidseisen

Het Noorse pretpark TusenFryd blijkt niet te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij een recente inspectie door overheidsorganisatie Statens Jernbanetilsyn (SJT) werden verschillende tekortkomingen geconstateerd op het gebied van risicoanalyses, veiligheidsprocedures en technische controles.

Dat blijkt uit een inspectierapport dat SJT afgelopen maand openbaar heeft gemaakt. TusenFryd is eigendom van de groep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Movie Park Germany en Bobbejaanland. De veiligheidsmaatregelen in het Noorse attractiepark deugen volgens de toezichthouder niet op meerdere punten.

Zo kon er geen waterdicht plan aangeleverd worden dat in werking treedt bij noodsituaties. Met name bij houten achtbaan ThunderCoaster ontbrak een reddingsplan. Bij de inspectie bleek bovendien dat de taakverdeling bij reddingsoperaties niet duidelijk was. SJT wijst er ook op dat het park een probleem heeft als tijdens een evacuatie van een hoge attractie geen ladderwagen van de brandweer beschikbaar is.



Funderingen

Er zijn drie ontruimingsoefeningen per seizoen, maar dat is volgens de overheid te weinig. Bij de achtbanen blijkt geen controlesysteem te bestaan voor de dragende kolommen en funderingen, terwijl dat wel verplicht is. "Er bestond geen routine voor onderhoud en controle dat TusenFryd een duidelijk beeld geeft van de staat van de constructie van de stalen achtbanen", aldus SJT.



TusenFryd leverde rapporten aan over recente technische inspecties, maar ook die schieten tekort. "Daardoor kunnen wij niet bevestigen dat alle relevante punten zijn gecontroleerd." Tot slot kwam naar voren dat het park alleen meldingen maakt van ernstige incidenten, terwijl de overheid ook geïnformeerd wil worden over kleinere ongevallen. TusenFryd-directeur Bjørn Håvard Solli belooft beterschap.