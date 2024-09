Disneyland Paris

Vakbonden eisen flinke loonsverhogingen voor personeel Disneyland Paris

Vakbonden eisen dat Disneyland Paris de portemonnee trekt voor loonsverhogingen. Verschillende vakbonden die actief zijn binnen het Disney-resort onderhandelen momenteel over een flinke stijging van de lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Zo wil vakvereniging CFDT Eurodisney een algemene loonsverhoging van 6 procent.

Verder vraagt men onder andere een individuele loonsverhoging van 3,5 procent, een verhoging van 1 procent van de pensioenpremie voor niet-leidinggevenden, een eenmalige winstbonus van 1000 euro netto en een hogere reisvergoeding.

Vakfederatie CGT zet nog hoger in. Die bond wil per 1 oktober een loonsverhoging van 6 procent voor leidinggevenden, 8 procent voor teamleiders en 10 procent voor overig vast personeel. Overige medewerkers zouden een bonus van 1200 euro moeten ontvangen. Verder staat een verhoging van de nachttoeslag op de wensenlijst.



Zondagwerk

Daarnaast is er vakcentrale UNSA, die wil dat alle werknemers 200 euro krijgen, plus een winstbonus van 1200 euro netto, een individuele stijging van 3 procent en een verdubbeling van de reisvergoeding. Andere punten: zondagwerk moet dubbel betaald worden, de teamleiderbonus moet terugkomen en er moeten meer verlofdagen komen.



Vakbonden hebben veel macht binnen Disneyland Paris. Als ze hun zin niet krijgen, kunnen ze hun leden oproepen om te staken. Dat gebeurde voor het laatst in de zomer van 2023. Het leidde tot veel overlast voor bezoekers: shows en parades moesten geannuleerd worden en er ontstonden zelfs opstootjes.