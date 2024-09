Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Smerige pan, kapot bed en gevulde condoom: vakantiegast beschrijft horrorverblijf in Slagharen

Een vaste bezoeker van Attractie- en Vakantiepark Slagharen is na 36 jaar helemaal klaar met het resort. Aanleiding is een teleurstellende vakantie in een opvallend smerig huisje. Ene Monica beschrijft op social media hoe ze onder meer een smerige pan en een gebruikte condoom aantrof.

De vrouw, die naar eigen zeggen al tientallen jaren vakantie viert in Slagharen, deed haar verhaal in de Facebook-groep Attractie Slagharen Vroeger en Nu. "Na deze keer komen wij niet meer terug", meldt ze. "Wat zijn jullie achteruit gegaan!"

Het gezin trof vuile vaat aan in de kastjes, waaronder een pan met vettige pastaresten. Kopjes waren terug in de kast gezet zonder schoonmaakbeurt. Ook het bestek bleek vies. En de rest van het huisje? "De vloer was bij binnenkomst één grote zandbak", aldus de teleurgestelde vakantieganger. "Het is nóóit schoongemaakt." De gasten hebben uiteindelijk alles zelf moeten poetsen.



Dieptepunt

Het absolute dieptepunt moest echter nog komen. "Wat nog erger is: een gevulde gebruikte condoom in het matras van één van de stapelbedden waar kinderen slapen." De vrouw deed sowieso geen oog dicht. "Campingbedje van mijn dochter was bij aankomst kapot en dus heeft zij de eerste nacht tussen ons in geslapen. Gevolg: hele nacht wakker."



Ook tijdens de rest van het verblijf stapelden de ergernissen zich op. Veel attracties waren dicht, schrijft de klaagster. Bij een restaurant werd het gezelschap afgesnauwd door een chagrijnige medewerkster. Andere werknemers spraken alleen Engels. Communiceren over allergenen was daardoor praktisch onmogelijk.



Heel irritant

"Op dat moment was er niet één die een woord Nederlands sprak. Voor kinderen en ouderen echt heel irritant." Er werd een klacht ingediend, waarna Slagharen ter compensatie zorgde voor een ontbijt in restaurantzaal Big Jake. "Ook hier was het personeel helaas niet vriendelijk. Voor ons geen huisje meer in Attractie- en Vakantiepark Slagharen."



Een woordvoerder van Slagharen gaat niet in op individuele gevallen, maar geeft wel aan dat er altijd wordt geprobeerd om klachten naar tevredenheid op te lossen. "In samenspraak met de gasten. Het staat hen uiteraard vrij om contact met ons op te nemen als ze nog iets kwijt willen." De voorlichter geeft verder aan dat dergelijke meldingen altijd intern geëvalueerd worden.