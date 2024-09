Bobbejaanland

Halloween in Bobbejaanland: nieuwe shows en openingsparade

Halloween in Bobbejaanland staat in 2024 in het teken van extra entertainment. Het Vlaamse pretpark presenteert dit jaar verschillende nieuwe shows tijdens de griezelperiode. Verder kunnen bezoekers kijken naar een heuse openingsparade. De zeven bestaande spookhuizen keren terug.

Dat zijn Wrecked, Alice in Horrorland, Monastery, Corp Pest Control, Texas Butcher, Bazaar Bizarre en Yummy. Ook op het gebied van scare zones vinden geen grote wijzigingen plaats: Whispering Waters, Plaza de los Muertos, Circus Carnivalé en Monkey Clan gaan weer open.

Bobbejaanland belooft "meer show en entertainment dan ooit tevoren". Zo is er de nieuwe voorstelling The Curse of Houdini, met illusionist Alfredo Lorenzo. Hij stond eerder op de planken in onder meer Attractiepark Slagharen en DippieDoe. Voor het scenario werd acteur en regisseur Kobe Van Herwegen ingeschakeld.



Geheimen van de grootmeester

Het achtergrondverhaal gaat over het vervloekte materiaal van ontsnappingskunstenaar Harry Houdini, opgeslagen in een leegstaande loods. "Al jaren proberen goochelaars er binnen te sluipen, om zo achter de geheimen van de grootmeester te komen", aldus Bobbejaanland. "Eén voor één vallen ze ten prooi aan de vloek van Houdini." Het is de vraag of Alfredo hetzelfde lot te wachten staat.



The Curse of Houdini vindt plaats in de grote showarena van Bobbejaanland, waar plek is voor 550 toeschouwers. In de Music Hall, gelegen in cowboystad Desperado City, treedt hypnotiseur Patrick Pickart op met zijn show Professor Pickart. De nieuwe Halloween Parade bestaat uit oude en nieuwe griezelfiguren die hun weg banen door het park.







Themalied

Er werd een speciale soundtrack voor gecomponeerd door Jérémie Vrielynck, die afgelopen zomer al het themalied Een Hoed Vol Avontuur lanceerde. Zijn nieuwe nummer Het is Halloween is vanaf zaterdag 12 oktober online te beluisteren via streamingdiensten als Spotify en Apple Music.



Halloween in Bobbejaanland vindt plaats op negentien dagen tussen zaterdag 12 oktober en maandag 11 november. Let op: van 12 tot en met 25 oktober en van 9 tot en met 11 november, als het park om 17.00 uur sluit, zijn alleen de drie spookhuizen Wrecked, Alice in Horrorland en Monastery toegankelijk.



Vuurshow

Voor de haunted houses moeten aparte tickets gekocht worden. De rest van het extra entertainment is gratis toegankelijk. Wie ook in het donker wil griezelen, kan langskomen op één van de vijf halloweenavonden. Dan is 't plezantste land geopend tot 21.00 uur. Ter afsluiting wordt de vuurshow Devil's Dance vertoond op de vijver in het park.