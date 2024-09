Efteling

Efteling haalt rookzone bij Danse Macabre weg

De Efteling heeft sinds vandaag een rookzone minder. Van de tien rookzones in het attractiepark bleven er negen over: een rookplek in de buurt van de nieuwe attractie Danse Macabre is verdwenen. Het wandelpad waar de zone aan lag, wordt verwijderd.

Vorige week heropende de Efteling de oude wandelroute tussen de Piraña en de Gondoletta. Dat gedeelte was de afgelopen maanden afgesloten vanwege de bouw van Danse Macabre. Vandaag is begonnen met het weghalen van het tijdelijke pad.

Om die reden moest ook de rookzone het veld ruimen. Een woordvoerder van de Efteling laat weten dat in de omgeving wel een rookplek zal terugkeren. Wanneer en waar precies is echter niet bekend. De rookzone staat momenteel nog wel op de plattegrond in de Efteling-app.