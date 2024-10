Walibi Holland

Video: heksen, tovenaars en sprookjesfiguren bij Halloween Spooky Days in Walibi Holland

Walibi Holland introduceerde dit jaar verschillende nieuwe personages bij de Halloween Spooky Days, de kindvriendelijke tegenhanger van de Halloween Fright Nights. Speciaal voor gezinnen met kinderen gaan de scare zones in het park overdag al open, van 10.00 tot 17.00 uur.

Het gaat net als vorig jaar om Pirates Cove, Tangled Twigs, Nightmares, Road Kill, Ghostly Graveyard en Festival of Freaks. Verder wordt de walkthrough Camp of Curiosities overdag bevolkt door vriendelijke circusartiesten. De toegang is dan gratis. Een videoreportage van ruim dertien minuten brengt het evenement in beeld.

Walibi zorgde voor enkele vernieuwingen. Zo hanteert men in Tangled Twigs een nieuwe verhaallijn, waarbij twee families - heksen en magiërs - elkaar het leven zuur maken. De heksen zijn een petitie gestart om de magiërs weg te krijgen, terwijl de magiërs dan weer regelmatig het huis van de heksen in brand steken. Hun kinderen zijn echter gek op elkaar.



Hans en Grietje

In Nightmares werden niet alleen nieuwe decorstukken toegevoegd: er kwamen ook andere bewoners. Het griezelgebied staat dit jaar in het teken van sprookjesfiguren, met onder andere een prinses die veel weg heeft van Nintendo's Princess Peach, een elfje en Hans en Grietje. Voor het laatstgenoemde koppel werd een horecapunt getransformeerd tot snoephuisje.



Om 17.00 uur verzamelen alle figuren zich in Festival of Freaks voor een eindfeestje, waarbij rond 17.45 uur gezamenlijk de Time Warp wordt ingezet: een lied uit de film The Rocky Horror Picture Show (1975). Dat gebeurt onder leiding van Spooky Days-mascotte Daysee én kangoeroe Walibi, die voor de gelegenheid verkleed is als vampier. Om klokslag 18.00 uur starten de Fright Nights.