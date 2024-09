Holiday Park Germany

Video: nieuwe Smurfen-darkride krijgt ruim 45 animatronics

Een nieuwe attractie rond De Smurfen in Duitsland wordt voorzien van meer dan 45 animatronics. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens een presentatie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam. Holiday Park Germany, onderdeel van de Plopsa Group, opent volgend jaar een Smurfen-darkride.

Vandaag lichtte Sjors van Roosmalen van ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision een tipje van de sluier op. Naast verschillende tekeningen toonde hij een computersimulatie van enkele scènes uit de rit. Ook liet hij de huidige staat van het gebouw zien. De attractie wordt gebouwd op de plek van de gesloten darkride Burg Falkenstein.

Het ritsysteem is nog intact, maar alle oude decors zijn gesloopt. Men begint dus bijna volledig opnieuw. Naast de ontwerper kwamen drie andere betrokkenen aan het woord: directeur Jan Maarten de Raad van Jora Vision, Plopsa-directeur Carl Lenaerts en Jay Rottinghaus van animatronicbouwer LF Studios.



60 centimeter

LF Studios zorgt voor 42 bewegende Smurfen, drie exemplaren van Gargamel, verschillende Azraëls - de kat van Gargamel - en een heleboel planten. De animatronics worden ongeveer 60 centimeter groot. Het is een uitdaging om alle bewegingstechniek te verstoppen in figuren die zo klein zijn, aldus Rottinghaus.



Bij de beursstand van Jora Vision staat deze week een animatronic van Grote Smurf, als een voorproefje. Het verhaal achter de attractie gaat over Gargamel die met behulp van vleesetende planten voor eens en voor altijd wil afrekenen met de blauwe wezentjes. In eerdere ontwerpen was te zien dat de gondels vormgegeven zouden worden als appels. Dat plan gaat niet door.