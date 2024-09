Marveld Recreatie

Video: designer onthult alle attracties in nieuw pretpark Bommelwereld

Welke attracties komen in het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld te staan? Tijdens een presentatie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam werd vanmiddag het volledige attractieaanbod van de gloednieuwe bestemming gepresenteerd, inclusief de fabrikanten.

Bommelwereld opent in 2025. Designer Sjors van Roosmalen van ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision liet aan de hand van tekeningen zien wat bezoekers straks kunnen verwachten. Na een korte introductie over de figuren Olivier B. Bommel en Tom Poes somde Van Roosmalen iedere attractie op.

Daarbij deelde hij ook de achtergrondverhalen. Verder gaf hij aan welke attracties volgend jaar af moeten zijn en welke rides bedoeld zijn voor een tweede bouwfase. Na afloop verschenen de hoofdpersonages ten tonele: aanwezigen konden op de foto met de twee mascottes.



Waterbaan

In de beursstand van Jora Vision staat deze week alvast een vaartuig van de waterbaan in het park, afkomstig van ABC Rides. De overige attracties werden besteld bij de firma's Metallbau Emmeln, Zamperla, Bertazzon, Gosetto, ELI Play, Sunkid, Zierer en Vekoma.



Bommelwereld wordt onderdeel van het bestaande vakantiepark Marveld Recreatie in het Gelderse Groenlo, in de buurt van de Duitse grens. Eigenaar en initiatiefnemer Edwin Bomers rekent op ruim 100.000 bezoekers per jaar. De openingsdatum is nog niet bekend.