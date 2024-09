Efteling

Efteling start eindelijk met grote reparatie van Fabelvis in Symbolica

Eén van de opvallendste defecten in de Efteling wordt eindelijk verholpen. Morgen, op maandag 9 september, start een gespecialiseerd team met het repareren van de Fabelvis in Symbolica. Bij de opening van de attractie in 2017 nam de vis steeds een flinke duik achter het glas van de Botanicum-scène. Die verticale beweging is al jaren kapot.

Tegenwoordig hangt het fabeldier permanent op dezelfde plek, zonder plotseling te verschijnen. Het mankement bleek zeer lastig op te lossen: bij de bouw van Symbolica heeft de Efteling ervoor gekozen om de bewegingstechniek niet toegankelijk te maken vanaf de buitenkant. Het gevolg: bij een reparatie moet een deel van de scène afgebroken worden.

Veel fans vreesden dan ook dat de Fabelvis nooit meer zou gaan werken als vanouds. Voor die groep heeft de Efteling goed nieuws: het bijzondere effect keert wel degelijk terug. Daarvoor zal de scène twee weken lang buiten bedrijf zijn, maar de rest van de attractie blijft wel gewoon operationeel.



Zwarte doeken

"Buiten de kas worden zwarte doeken aangebracht, zodat de attractie door kan draaien en er tijdens openingstijd gewerkt kan worden", meldt de Efteling op intranet. "Het bedrijf dat de Fabelvis gecreëerd heeft, komt twee grote onderdelen van elk 8 meter lang wisselen."



Daarvoor wordt het dak opengemaakt. Zonnepanelen en planten moeten er tijdelijk voor wijken. Vanuit vliegende tempel Pagode zullen de werkzaamheden goed te zien zijn. Het hijsen zelf gebeurt na sluitingstijd op donderdag 12 september, mits de weersomstandigheden gunstig zijn. Daarna kan het dak weer dicht en begint men met het monteren, uitlijnen en eventueel herprogrammeren.



P&P Projects

De gigantische Fabelvis werd destijds ontworpen door Sander de Bruijn en ontwikkeld door ontwerp- en decoratiebedrijf P&P Projects uit het Brabantse Someren. Het Botanicum is een plantenkas die met behulp van de tovertwinkels van Pardoes verandert in een enorm aquarium. Daar slaat het beest per ongeluk het glas kapot met zijn staart. Vervolgens druppelt er water naar beneden.