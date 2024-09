Efteling

Efteling start pilot in de horeca: meer plantaardige producten

De Efteling zet de komende maanden meer in op plantaardig voedsel. In de horeca is een pilot gestart met een focus op duurzaamheid. Zo worden op verschillende plekken nieuwe plantaardige producten geïntroduceerd. Ook kiest men vaker voor duurzame leveranciers en menukaarten met vegetarische opties.

Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De eerste tekenen van de test zijn al zichtbaar in het attractiepark. Zo is bij snackpunt Frau Boltes Küche sinds kort een plantaardige kroket verkrijgbaar. Bij La Dame Blanche, de ijskraam in restaurant Het Witte Paard, wordt tegenwoordig plantaardig ijs geserveerd.

Ook de hotels en resorts zijn betrokken bij de pilot. Zo bestaat de lunch- en borrelkaart van De Gelagkamer, het barretje in het Efteling Hotel, momenteel volledig uit vegetarische opties. Alleen bij het diner, tussen 17.00 en 22.00 uur, zijn nog drie gerechten met vlees of vis te bestellen.



Doelstelling

Er komen nog meer veranderingen aan, die tot december gefaseerd geïntroduceerd worden. "Dit doen we natuurlijk vanwege onze doelstelling op het gebied van duurzaamheid: klimaatneutraal in 2030", legt de voorlichtster uit. "Met deze tests bekijken we op welke onderdelen we verschil kunnen maken op gebied van duurzaamheid."



Tegelijkertijd wil de Efteling dat gasten altijd iets te kiezen hebben. "Want dat staat altijd centraal." Het gaat niet alleen om het weglaten van vlees, benadrukt de woordvoerster. Ook leveringsprocessen worden tegen het licht gehouden. "We testen met andere, meer duurzame leveranciers, bijvoorbeeld een partij uit de regio. In zo'n geval blijft het vleesproduct gewoon vlees, maar ligt de duurzame impact in de waardeketen."



De Gelagkamer