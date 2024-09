ZooParc Vallée de la Sûre

Belgische dierentuin al dagen dicht door stroomproblemen

Een dierentuin in België kan al dagen geen publiek ontvangen vanwege problemen met de stroomvoorziening. ZooParc Vallée de la Sûre, gelegen in het zuidoosten van het land, maakte afgelopen weekend bekend dat bezoekers tot nader order niet welkom zouden zijn. Het euvel is nog niet verholpen.

"Tot onze grootste spijt zijn we door een grote stroomstoring niet in staat om jullie vanmiddag te verwelkomen", luidde de boodschap op zaterdag. 's Avonds bleek dat de kwestie lastiger op te lossen was dan gedacht. "Met pijn in het hart moeten we melden dat het ZooParc tijdelijk gesloten is voor onbepaalde tijd", liet het management toen weten.

"Door een groot probleem met de stroomvoorziening kunnen wij u niet in de beste omstandigheden verwelkomen. We zullen dus de komende dagen gesloten zijn. Ons team heeft het moeilijk. Bedankt voor uw steun en begrip." Men hoopt snel op "een gunstige ontwikkeling".



Zebra's

In de verklaring geeft het dierenpark ook aan dat het verzorgen van de dieren prioriteit heeft. "Ons team zorgt goed voor onze bewoners." ZooParc Vallée de la Sûre bevindt zich in de Waalse gemeente Vaux-sur-Sûre. Er zijn onder andere zebra's, poolvossen, prairiehondjes, stokstaartjes, capibara's, ringtaartmaki's, doodshoofdsaapjes en jaguarundi's te vinden.