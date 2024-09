Kinderpretpark Julianatoren

Nieuwe eigenaar voor pretpark Julianatoren: 'Op diverse vlakken vernieuwen'

Het Apeldoornse pretpark Julianatoren heeft een nieuwe eigenaar. Voorheen was het Gelderse attractiepark in handen van Dick Kreekel (75). Hij besloot dat het vanwege zijn leeftijd het juiste moment was om een stap terug te doen.

Daarom werd het bedrijf overgedragen aan een ondernemersfamilie uit Apeldoorn. "Na vele jaren betrokken te zijn geweest bij Kinderpretpark Julianatoren, heeft de heer Dick Kreekel besloten het park te verkopen", meldt het management in een persverklaring.

"De familie Goudkuil, ervaren Apeldoornse ondernemers, heeft Julianatoren overgenomen en is vanaf heden de nieuwe eigenaar." Het directieteam, met algemeen directeur Jeroen Buter en financieel directeur Erik Dreef, blijft intact.



Ervaring verbeteren

Zij houden de dagelijkse leiding. Samen met de nieuwe eigenaar zijn ze verantwoordelijk "voor de verdere ontwikkeling van het park". Men wil "de rijke traditie voortzetten". "De familie Goudkuil heeft aangegeven het park op diverse vlakken te willen vernieuwen om de ervaring voor bezoekers verder te verbeteren."



Concrete voorbeelden van vernieuwingen worden nog niet genoemd. De afgelopen jaren verschoof de focus binnen Julianatoren van attracties richting entertainment, met een groot aantal parkshows en eigen tv-series. "Met deze overname ben ik ervan overtuigd dat Julianatoren in goede handen blijft", zegt afzwaaiend eigenaar Kreekel.



Rijksmonument

Julianatoren werd vernoemd naar de tientallen meters hoge uitkijktoren bij de ingang van het park, geopend in april 1910. De toren is vandaag de dag een rijksmonument. Eerder heette de bestemming Prinses Juliana Toren, Juliana Toren - tijdens de Duitse bezetting - en Koningin Juliana Toren. In 2023 werden 330.000 bezoekers verwelkomd.



De Goudkuil Groep omvat de activiteiten van de broers Albert en Willem Goudkuil. Zij houden zich bezig met commercieel vastgoed en ze beheren Machinefabriek Goudkuil, gespecialiseerd in nieuwe en tweedehands industriële wasapparatuur.