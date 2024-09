Walibi Holland

Foto's: eerste baandelen van nieuwe single-rail coaster Walibi Holland geplaatst

Het is zover: Walibi Holland is begonnen met het monteren van een gloednieuwe single-rail coaster. Nadat de afgelopen weken al een groot deel van de donkergroene steunpilaren werd geplaatst, zijn inmiddels de eerste blauwe en groene baandelen gemonteerd. Ze bevinden zich aan de kant van de hangende achtbaan Condor.

Vanuit reuzenrad La Grande Roue en achtbaan Goliath zijn de vorderingen op de bouwplaats goed te volgen. De nog naamloze attractie wordt een dubbele achtbaan van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC), met twee verschillende sporen: één voor waaghalzen - met inversies - en één minder intense variant voor families.

Het attractietype wordt gekenmerkt door een enkel spoor. In de smalle treinen zitten passagiers in een lange rij achter elkaar. De reeds geplaatste ondersteuningen verraden hoe hoog de coaster ongeveer zal worden. Walibi heeft een Europese primeur: het is voor het eerst dat RMC in ons continent een single-rail coaster neerzet.



Robin Hood

Dezelfde firma was in 2019 al verantwoordelijk voor het ombouwen van houten achtbaan Robin Hood naar hybrid coaster Untamed. De reclamecampagne rond de miljoeneninvestering is nog niet op stoom gekomen: het park heeft tot nu toe alleen een paar TikTok-filmpjes geplaatst over het project.