Walibi Holland

Walibi Holland haalt horecapunt weg

Een horecalocatie in Walibi Holland is plotseling verdwenen. Het pretpark heeft deze maand de Goliath Kiosk afgebroken, een verkooppunt op het plein bij de ingang van achtbaan Goliath. Het assortiment bestond uit Broodjes Unox, frisdranken, Fanta Frozen en Coca-Cola Frozen.

Het ging om een grijs bouwwerk in de stijl van het Goliath-station. Op de oude plek van het kraampje is nu alleen nog een afdruk zichtbaar. Dit seizoen was het horecapunt al vaak dicht vanwege een personeelstekort.

"Dit restaurant is tijdelijk gesloten", valt te lezen op de officiële Walibi-website. Volgend jaar opent het park een nieuw gebied naast de Goliath, waar ook horeca aan toegevoegd zal worden. Daar komt een dubbele single-rail coaster te staan.