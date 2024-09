Walibi Belgium

Foto's: nieuwe familieachtbaan Walibi Belgium staat deels overeind

De bouw van een nieuwe familieachtbaan in Walibi Belgium is in volle gang. Eind juli liet het pretpark zien hoe de eerste baandelen in het toekomstige stationsgebouw werden geplaatst. Inmiddels staat een aanzienlijk deel van de coaster overeind, blijkt uit actuele beelden van het bouwterrein.

Walibi koos voor donkerblauwe steunpilaren en een lichtblauw spoor. De rollercoaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Dock World. Passagiers razen straks over het water heen. Volgens de bouwaanvraag wordt de attractie 925 meter lang en 15 meter hoog.

Treinen worden drie keer gelanceerd, met een topsnelheid van zo'n 65 kilometer per uur. De achtbaan krijgt een haventhema, net als de twee omliggende attracties Psyké Underground en Flash Back. Rondvaart Gold River Adventure heeft het veld moeten ruimen, maar het oude station van de bootjesattractie - inclusief draaischijf - is tot nu toe blijven staan.