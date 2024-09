Speelpark Oud Valkeveen

Boom omgevallen in Noord-Hollands pretpark: twee attracties dicht

Een omgevallen boom heeft vannacht voor schade gezorgd in Speelpark Oud Valkeveen. Dat meldt het Noord-Hollandse pretpark op social media. Daar verschenen ook foto's van de ravage. Twee attracties konden vanochtend aanvankelijk niet open.

De boom "blokkeert de treinbaan en heeft delen van de Dolle Dieren Baan beschadigd", liet men weten. Na het verwijderen van de boom werd het treintje weer in bedrijf genomen.

Bij de Dolle Dieren Baan kunnen kinderen een rondrit maken zittend op een boerderijdier. Daar "zullen we eerst goed moeten checken op schade en testen op veiligheid", aldus het park in de gemeente Gooise Meren. Inmiddels is ook die attractie weer operationeel.