Efteling

Foto's: op drie plekken steigers en werkzaamheden in entreegebied Efteling

Efteling-bezoekers worden bij het betreden het park momenteel omgeven door steigers en werkzaamheden. In het entreegebied staan al jaren bouwschuttingen vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel. Alsof dat niet genoeg is, verdween ook het Efteling Theater de afgelopen weken achter een steigerconstructie. Verder staat de Aquanura-vijver droog.

Bij het Efteling Theater wordt gewerkt aan het opknappen van de zijgevel. Tegelijkertijd is men bezig met het vernieuwen van de dakbedekking en het aanbrengen van een extra isolatielaag. De steigers, die doorlopen tot het linkerdeel van de voorgevel, zijn voorzien van doeken. Daardoor kan er beschut gewerkt worden.

Aquanura ondergaat een grote onderhoudsbeurt, ter voorbereiding van een volledig nieuwe show. Daarvoor is de Vonderplas leeggepompt. Vissen zijn handmatig uit het water gehaald. De installatie wordt schoongespoten en met behulp van heet water en stoom worden de leidingen gereinigd.



Kikkers

Omdat de nieuwe show geen vuureffecten meer zal bevatten, kon de Efteling de volledige propaaninstallatie verwijderen. Lichtmasten krijgen een schilderbeurt, de moving heads -bewegende lampen - werden afgevoerd. Daarnaast verdwenen de vier enorme kikkers. Ze zijn gespot bij een lakspuiterij in Deurne. Binnenkort worden 8 meter hoge lantaarns geïnstalleerd.



De gevels van het Efteling Grand Hotel bestaan uit prefabelementen. Dankzij steigers kunnen decorateurs de muren de komende tijd afwerken, zodat dat de strakke wanden een authentieker uiterlijk krijgen. Hier en daar zijn al onderdelen aangepakt. In 2025 gaat het hotel open, een jaar later dan gepland.