Europa-Park Erlebnis-Resort

Oeps: boot van attractie Europa-Park gezonken

Eén van de bootjes van een vaartocht in Europa-Park is deze week ten onder gegaan. Bezoekers konden zien hoe een vaartuig van de attractie Josefinas Kaiserliche Zauberreise vol met water liep en uiteindelijk naar beneden zakte.

Een foto, die op verschillende Facebook-pagina's verscheen, toont medewerkers die met man en macht proberen om de gezonken boot te verplaatsen. Het voorval vond afgelopen donderdag plaats. De oorzaak is niet bekend.

"Bij de Josefina-attractie was vandaag de Titanic-modus actief", schreef een fansite. Het probleem is inmiddels opgelost: op dit moment is de boottocht in het Oostenrijkse themadeel gewoon weer operationeel.



Kabel

Josefinas Kaiserliche Zauberreise opende in 2022 als de opvolger van de omstreden Dschungel-Floßfahrt. De huidige boten stammen uit 2023. Een jaar geleden moest de attractie gesloten worden vanwege problemen met de kabel die de vlotten onder water met elkaar verbindt.