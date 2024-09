Efteling

Bordenwoud bij ingang Efteling: 'Als het nog niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer'

Efteling-bezoekers hebben kennelijk grote moeite met het lezen van borden. Bij de ingang van het attractiepark moeten gasten van de hotels en vakantieparken 's ochtends tegenwoordig een aangepaste route volgen. In de praktijk wandelen een hoop bezoekers de verkeerde kant op.

Er verscheen een klapbord, maar dat had niet het gewenste effect. Ook na het plaatsen van een tweede exemplaar, enkele meters verderop, begrepen vakantiegasten kennelijk niet waar ze heen moesten. Daarom kwamen er ook nog eens twee standaarden met palen en extra borden op ooghoogte.

Nu staan er verspreid over een paar meter maar liefst vier informatieborden met allemaal exact dezelfde boodschap in vier talen: verblijfsgasten moeten hier rechts afslaan. "Als het met vier borden nog niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer", schrijft een Efteling-fan bij een foto van de situatie op X.



Efteling Grand Hotel

In het entreegebied van de Efteling vinden momenteel op verschillende plekken werkzaamheden plaats. Watershow Aquanura ondergaat een onderhoudsbeurt, het Efteling Theater staat in de steigers en naast het Huis van de Vijf Zintuigen verrijst het Efteling Grand Hotel, dat in 2025 opengaat.