Duinrell: eerste Tina Festival onder nieuwe eigenaar op beide dagen uitverkocht

De Tina-dagen in Duinrell zijn na ruim drie decennia nog steeds een succes. Afgelopen weekend was het Wassenaarse attractiepark op zowel zaterdag als zondag uitverkocht voor het jaarlijkse Tina Festival, met negenduizend verkochte tickets per dag. Daarnaast bleven er nog zo'n 2500 mensen slapen in het vakantiepark.

Dat meldt een woordvoerder aan Looopings. Het Tina-evenement bestaat sinds 1991. Dit jaar werd het festival voor het eerst gehouden onder een nieuwe eigenaar: het meidenblad is sinds afgelopen voorjaar onderdeel van uitgeverij De Jonge Lezer. Voorheen hoorde het tijdschrift bij DPG Media.

Van die verandering was in Duinrell weinig te merken: het concept van het evenement bleef gelijk, met optredens van influencers, vragensessies, workshops, voorstellingen en kraampjes met merchandise. Hoogtepunt was een optreden van zangeres Roxy Dekker op zondag. Verder waren bijvoorbeeld Stefania Liberakakis en Britt Dekker aanwezig.



Studio

Hoewel de organisatie niet in handen is van Duinrell zelf, speelde het pretpark online wel in op de festiviteiten. Op het terrein stond een tijdelijke studio waar Duinrell-presentator Eduard 'Ed' Verbaarschot verschillende gasten ontving. De beelden verschenen op de TikTok-, Instagram- en YouTube-kanalen van het park.