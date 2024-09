Duinrell

Duinrell presenteert dinoshow met reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge

Ecoloog en reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge (30) krijgt dit najaar haar eigen show in Duinrell. Het Wassenaarse attractiepark staat in de herfst traditiegetrouw in het teken van dinosaurussen, met enkele tientallen bewegende dino's. Voor het eerst kunnen bezoekers ook kijken naar een speciale voorstelling.

Smalbrugge presenteert de Feit of Fabel Dino-Quiz in het Zomertheater, gelegen tussen de Mad Mill en achtbaan Falcon. Toeschouwers krijgen de kans om de testen hoe goed hun kennis van dinosauriërs is. De show is inbegrepen bij een entreeticket of verblijf.

Van zondag 6 tot en met zondag 20 oktober staat de voorstelling vier keer per dag op het programma op alle zaterdagen en zondagen. Tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november, is de quiz dagelijks vijf keer te zien.



Diploma

Dino-evenement Dino Discovery bestaat sinds 2018. Dit keer huisvest het pretpark prehistorische reuzen tussen maandag 30 september en zondag 3 november. Kinderen kunnen een speurtocht doen om een dino-diploma te halen.