Fokpoging Blijdorp mislukt: vrouwelijke tijger dood

Een tijger in Diergaarde Blijdorp heeft een fokpoging met de dood moeten bekopen. De Rotterdamse dierentuin stelde de vrouwelijke tijger Nonja gisteren voor aan het mannetje Geram, die in mei arriveerde vanuit Aalborg Zoo in Denemarken. Wat een bijzonder moment had moeten worden, eindigde in een fataal gevecht.

"Introducties bij katachtigen gaan veelal niet zonder slag of stoot", zegt een woordvoerder. "Zo ook deze keer." Vanochtend bleek dat de 9-jarige Nonja aan haar verwondingen overleden is. De hoektand van de man zorgde vermoedelijk voor een bloeding aan haar long.

Blijdorp deed de fokpoging omdat de Sumatraanse tijger "duidelijke signalen van krolsheid" vertoonde. "Doorgaans een goed moment om man en vrouw aan elkaar voor te stellen." Toen er een gevecht ontstond, hebben verzorgers nog geprobeerd om de tijgers van elkaar te scheiden.



Verslagenheid

Dat lukte uiteindelijk, maar toen was het kwaad al geschied. De verslagenheid is groot, meldt de voorlichter. "Niet in de laatste plaats omdat er vorig jaar nog een succesvolle introductie bij de Aziatische leeuwen heeft plaatsgevonden." Van de tijgersoort leven naar schatting nog maar 350 dieren in het wild.