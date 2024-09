Efteling

Geen Coca-Cola Freestyle meer in de Efteling: 'Wegens succes uitverkocht'

De Efteling biedt voorlopig geen Coca-Cola Freestyle-bekers meer aan. Bezoekers kunnen de komende periode geen bekers aanschaffen om zelf een eigen frisdrank te tappen bij speciale automaten: ze zijn allemaal op. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings.

"Wegens succes zijn ze helemaal uitverkocht", legt de voorlichter uit. "We zijn met een nieuwe beker bezig, maar die is nog niet af." Het nieuwe exemplaar krijgt niet alleen een ander uiterlijk, maar ook een "extra voordeel". Daarover wordt later meer bekendgemaakt.

Op dit moment kunnen bezoekers alleen van het systeem gebruikmaken als ze nog een oude Efteling-beker bezitten. "Dat vinden we erg vervelend, maar helaas is er even niks aan te doen", zegt de woordvoerder. Bestaande bekers kunnen ter plekke opgewaardeerd worden.



Danse Macabre

De Efteling introduceerde het Freestyle-concept in de zomer van 2022 onder de noemer D'n Dorstlesser. Er staan automaten bij Het Witte Paard in Marerijk, Frau Boltes Küche in Anderrijk en De Hongerige Machinist in Ruigrijk. Binnenkort volgt een vierde tappunt bij 't Koetshuys, het verkooppunt bij de nieuwe attractie Danse Macabre.