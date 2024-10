Oorlogsmuseum Overloon

Video: bezoekers Oorlogsmuseum worden onderdeel van invasie Normandië in nieuwe attractie

Bezoekers van het Oorlogsmuseum in Overloon kunnen sinds kort de invasie op D-Day beleven. In de attractie D-Dex worden ze getransporteerd naar Normandië, op 6 juni 1944. Daar worden ze onderdeel van één van de eerste Amerikaanse eenheden die aan land kwam op Omaha Beach in Frankrijk.

Een video van Looopings brengt de ervaring van begin tot eind in beeld, met zes verschillende ruimtes. De toevoeging was afgelopen maand al toegankelijk als onderdeel van een testfase. Nu is D-Dex officieel geopend. In de afgelopen weken zijn meerdere zaken aangepast, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

"We hebben wat verbeteringen aangebracht op het gebied van crowd control", legt ze uit. "Mensen moeten van ruimte naar ruimte wandelen, maar hadden vooraf niet altijd in de gaten wanneer ze moesten doorlopen." Het ophangen van informatiebordjes was niet wenselijk. "Dat haalt je uit de beleving."



Speciale effecten

Daarom wordt nu gewerkt met rode en groene verlichting. "Dat valt meteen op." Ook aan de audio is gesleuteld. Een voice-over klinkt nu "rustiger en beter verstaanbaar". In de grootste scène - het strand tijdens het gevecht - werden speciale effecten bijgesteld. "Zodat het meer impact heeft."



Op een later moment wil men nog een element toevoegen bij de uitgang. Het is de bedoeling dat bezoekers daar vragen kunnen stellen aan de hoofdpersonen, met behulp van artificial intelligence. "Niet iedereen kent de hele geschiedenis. Wie er behoefte aan heeft, kan dan vragen stellen als: hebben jullie het allemaal overleefd? Hoeveel mensen kwamen er aan op het strand? En hoe is het nou met die luitenant afgelopen?"