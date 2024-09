Plopsa Group

Opvallend: Plopsa promoot Disney-bioscoopfilm op social media

Plopsa maakt online reclame voor een film van de concurrent. De pretparkgroep van Studio 100 spoort bezoekers aan om in de bioscoop te gaan kijken naar de Disney-Pixar-animatiefilm Inside Out 2. De merkwaardige promotie maakt deel uit van een commerciële deal met bioscoopketen Kinepolis.

Studio 100 bemoeit zich sinds vorig jaar, toen de vorige directie moest vertrekken, zeer intensief met de Plopsa-parken. Om die reden staan bijna alle toevoegingen in Plopsaland De Panne en de andere Plopsa-bestemmingen tegenwoordig in het teken van Studio 100-producties.

Plopsaland heeft seizoen 2024 zelfs omgedoopt tot Studio 100 Festival: bezoekers krijgen het hele jaar door extra Studio 100-entertainment voorgeschoteld. Des te opvallender is het dat Plopsa online reclame maakt voor een andere mediagigant, namelijk The Walt Disney Company.



Despicable Me 4

De officiële Facebook-pagina van Plopsa zette Inside Out 2 deze zomer al twee keer in de schijnwerpers, voor het laatst gistermiddag. Niet alleen Disney krijgt een voorkeursbehandeling: eerder dit jaar bracht Plopsa ook onder meer Despicable Me 4 (Universal Pictures) en IF (Paramount Pictures) onder de aandacht, inclusief een link naar de Kinepolis-ticketshop.



Studio 100 heeft ook een eigen internationale filmstudio, die de afgelopen tijd animatiefilms afleverde als Ella Bella Bingo, Mia and Me: The Hero of Centopia, Giants of La Mancha, My Freaky Family en 200% Wolf. Die films kregen online tot nu toe geen aandacht van Plopsa.