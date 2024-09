Disneyland Paris

Schuttingen voor het kasteel: Disneyland Paris knapt eindelijk vervallen brug op

Er staan bouwschuttingen voor het bekende sprookjeskasteel van Disneyland Paris. De komende periode wordt de brug bij het kasteel van Doornroosje opgeknapt. Dat is hard nodig: er brokkelen al geruime tijd onderdelen af. Vooralsnog is het kasteel wel gewoon toegankelijk.

Het bouwwerk, dat officieel Le Château de la Belle au Bois Dormant heet, onderging in 2021 een zeer ingrijpende renovatie. Daarbij kwam het volledige kasteel in de steigers te staan. Disney beloofde dat de brug ook opgeknapt zou worden, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen.

Nu gaat men het vervallen element alsnog aanpakken. De schade is duidelijk zichtbaar: meerdere stenen zijn de afgelopen jaren afgebroken. Ook is sprake van scheuren en kapot pleisterwerk.



Voorjaar 2025

Aan de andere kant van de brug vinden ook werkzaamheden plaats: het openluchttheater bij het kasteel wordt verbouwd. Dat project duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2025.