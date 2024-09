Walibi Belgium

Walibi Belgium introduceert halloweenmasotte Bill: 'Klaar om terreur te zaaien'

Het nieuwe halloweenconcept van Walibi Belgium draait om het hoofdpersonage Bill. In een video wordt het verhaal van de nieuwe mascotte uit de doeken gedaan. Het Amerikaanse jongetje maakte in oktober 1976 op 4-jarige leeftijd een reis naar Europa. Tijdens een bezoek aan Walibi ging het fout.

In een toiletruimte werd hij door een kwaadaardige dubbelganger in een spiegel gezogen, waar hij terechtkwam in een duistere parallelle wereld. "De jaren verstrijken en Bill is onherkenbaar geworden", klinkt het in het filmpje. "Hij is nu een donkere dreiging die elk element van het park met zijn gedachten kan beheersen."

De marketingvideo - gemaakt met behulp van artificial intelligence - toont een gewaagd beeld, namelijk van het beruchte ongeluk bij achtbaan Psyké Underground in 1997. De coaster, die toen nog Sirocco heette, bleef op zijn kop hangen. Bezoekers zaten meer dan anderhalf uur vast. Het werk van Bill, zo suggereert de commercial.



Achttien dagen

Dit jaar zal Bill dankzij nieuwe krachten voor het eerst terugkeren naar onze wereld. "Bill staat eindelijk klaar om terreur te zaaien", aldus het park. De parallelle wereld heet Ibilaw: het woord Walibi achterstevoren. Het wordt ook de naam van het halloween-evenement, dat plaatsvindt op achttien dagen in oktober en november.



Op negen dagen sluiten de poorten om 22.00 uur. Dan is vooraf reserveren verplicht, ook voor abonnementhouders. De rest van het halloweenseizoen zijn bezoekers welkom tot 18.00 uur. Walibi Belgium lijkt gestopt te zijn met familievriendelijke dagen: Ibilaw is nooit geschikt voor personen onder 16 jaar.



Rebellion Land

Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Er komen in ieder geval vier spookhuizen, vijf scare zones en een show. Walibi heeft al wel aangegeven dat scare zone Rebellion Land, walkthrough Pandemonium en spookhuis Nagulai niet zullen terugkeren voor de 25e halloweenviering.